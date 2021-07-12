Титов решил прекратить возвращение бизнесменов из "лондонского списка"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов решил прекратить заниматься возвращением бизнесменов из "лондонского списка" из-за отсутствия гарантий от Генпрокуратуры о неотправлении их в СИЗО. Об этом сказано в докладе омбудсмена президенту РФ Владимиру Путину, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу", - отмечается в документе.

С 2018 года по настоящее время к бизнес-омбудсмену поступило 136 обращений, в настоящее время в работе находятся 10. "За время работы по обращениям на территорию Российской Федерации вернулись 12 предпринимателей", - сказано в докладе.

Так называемый лондонский список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. В Россию из списка уже вернулись 12 предпринимателей: в 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов. По последним данным, всего в список входят 52 фигуранта, еще 20 предпринимателей попросили о включении в список в 2021 году.