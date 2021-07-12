Кабмин учредил акционерное общество для инвестиций в перспективные технологии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство РФ учредило акционерное общество (АО) "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии" для инвестиций в перспективные проекты. Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, размер уставного капитала АО составит 4,5 млрд рублей. Уточняется, что акционерное общество займется инвестированием в развитие перспективных и высокотехнологичных направлений, обеспечивающих восстановление занятости, доходов населения, а также рост экономики.

Ответственными ведомствами за создание акционерного общества назначены Росимущество совместно с Минфином России.