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Кабмин учредил акционерное общество для инвестиций в перспективные технологии

Размер уставного капитала АО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии" составит 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство РФ учредило акционерное общество (АО) "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии" для инвестиций в перспективные проекты. Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, размер уставного капитала АО составит 4,5 млрд рублей. Уточняется, что акционерное общество займется инвестированием в развитие перспективных и высокотехнологичных направлений, обеспечивающих восстановление занятости, доходов населения, а также рост экономики.

Ответственными ведомствами за создание акционерного общества назначены Росимущество совместно с Минфином России.

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