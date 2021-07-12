В Таможенном союзе могут запретить три вида пластика

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) поддерживает предложение Белоруссии о запрете в Таможенном союзе неперерабатываемой упаковки - ПЭТ с термоусадочной пленкой, вспененного полистирола и тонких пакетов. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава РЭО Денис Буцаев.

"Республика Беларусь предложила прописать в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности упаковки" запрет ПЭТ-упаковки с термоусадочной ПВХ-пленкой. Документ находится сейчас на общественном обсуждении. Это, на наш взгляд, правильное решение, так как такая упаковка является трудноизвлекаемой, в связи с чем не направляется на переработку и попадает на полигоны. Ранее они также предлагали к запрету упаковку из вспененного полистирола и пластиковые пакеты толщиной менее 20 мкм, что также считаем возможным поддержать", - сказал Буцаев.

При этом он отметил, что последнее решение по запрету на стороне Минпромторга, и этот процесс может занять несколько лет. Главное - избежать шока для производителей, подчеркнул Буцаев.

Ранее РЭО предложил запретить на российском рынке 28 видов неэкологичных товаров (пластиковую одноразовую посуду, мелкие предметы вроде трубочек, ватных палочек и саше-пакетов), ложементы из пенопласта для транспортировки товаров и различные виды упаковки (дойпак, флоупак, бэг-ин-бокс).

"Мы направили перечень неэкологичных товаров в Минприроды. Коллеги направили его, в свою очередь, в Минпромторг. Минпромторг же перечень обсуждает с производителями товаров. Периодически мы получаем комментарии игроков рынка на этот перечень. Что запретить, что оставить и в какие сроки - решат коллеги из Минпромторга. В своем письме мы предложили коллегам из министерства разработать план установления поэтапного запрета на оборот таких товаров и упаковки", - добавил Буцаев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.