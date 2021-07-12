Пассажиропоток в аэропорту Мурманска вырос почти на 30% за первое полугодие

МУРМАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Услугами главного аэропорта Мурманской области в первое полугодие 2021 года воспользовались 617 275 пассажиров, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе аэропорта Мурманска.

"Услугами аэропорта Мурманска за первые шесть месяцев года воспользовались более 600 тыс. пассажиров, что почти на 28% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В этом полугодии нам удалось не только достичь прошлых показателей, но и существенно их превзойти и в сравнении тяжелым 2020 годом, и даже с допандемийным 2019 годом", - прокомментировал результаты работы генеральный директор ПАО "Аэропорт Мурманск" Руслан Степанец.

С начала летнего сезона количество пассажиров, путешествующих через аэропорт Мурманска, существенно увеличилось. Пассажиропоток за июнь составил 134 463 человека, что на 47,5% больше, чем в июне 2019 года. Наиболее востребованными и загруженными направлениями остаются Москва и Санкт-Петербург, несмотря на наличие прямых рейсов из Мурманска на черноморские и балтийские курорты. Помимо традиционных сезонных рейсов, к летнему расписанию добавились новые направления - Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.