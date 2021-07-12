Цены бензина марок Аи-92 и А-95 на бирже приблизились к историческим максимумам

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Биржевые территориальные индексы автомобильного бензина марок Аи-92 и Аи-95 в ходе торгов в понедельник приблизились к историческим рекордам, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Биржевой индекс бензина Аи-92 вырос за день на 0,3%, до 55,75 тыс. рублей за тонну. Исторический максимум стоимости бензина этой марки на бирже был достигнут 28 мая 2018 года - тогда цена оказалась на уровне 55,93 тыс. рублей за тонну.

Цена бензина Аи-95 также приближается к рекордным значениям. В ходе торгов в понедельник его биржевой индекс вырос на 0,25%, до 59,1 тыс. рублей за тонну, в то время как рекордная стоимость была достигнута 3 июля 2020 года и составляет 59,78 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) по итогам торгов вновь приблизилась к историческим максимумам, достигнутым в марте 2021 года. Так, цена СУГ на бирже за день увеличилась на 4,2%, до 38,21 тыс. рублей за тонну. Последний рекорд биржевого индекса СУГ был установлен 17 марта 2021 года - 38,54 тыс. рублей за тонну.

С 1 мая 2018 года основными ценовыми показателями рынка нефтепродуктов на СПбМТСБ являются территориальные индексы в Европейской части России. В отличие от национального индекса, для расчета территориального учитываются рынки Европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока.