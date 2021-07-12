Росрыболовство сообщило о снижении оптовых цен на мороженую рыбу

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Росрыболовство отмечает снижение оптовой стоимости мороженой рыбы в России за прошедшую неделю. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"За неделю с 5 по 11 июля наметилась тенденция снижения цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте российского рынка", - отмечается в сообщении.

В частности, по данным Росрыболовства, на Дальнем Востоке подешевел минтай на 1,3%, до 75 рублей за килограмм вследствие снижения торговой активности трейдеров. По сравнению с началом года его цена ниже на 2,6%. Цены на другие виды мороженой рыбы практически не изменились. Тихоокеанская сельдь стоит 72 рубля за килограмм, камбала - 65 рублей за килограмм, тихоокеанская треска - 163 рубля за килограмм.

На рынок поступают лососевые виды рыб нового улова, цена на них только формируется, добавили в ведомстве. Кроме того, по информации Росрыболовства, на Северо-Западе страны оптовая цена на пикшу за неделю снизилась на 2,1%, до 140 рублей за килограмм в связи с хорошими темпами промысла и ростом предложения на фоне снижения спроса. "Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы остались стабильны. К примеру, стоимость трески составляет 225 рублей за килограмм, скумбрии - 185 рублей за килограмм, атлантической сельди - 102 рубля за килограмм", - отметили в ведомстве.

В центральных регионах стоимость минтая в опте снизилась за неделю на 1,1%, до 93 рублей за килограмм, а атлантической скумбрии за счет поступления на рынок свежевыловленных партий рыбы на 4,1%, до 185 рублей за килограмм. Цены на другие виды мороженой рыбы сохраняли стабильность под влиянием летнего сокращения потребительского спроса. Так, стоимость мойвы составляет 125 рублей за килограмм, атлантической сельди - 110 рублей за килограмм.