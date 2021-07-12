Газорегулирующая продукция предприятия Роскосмоса вошла в 20 лучших в Челябинской области

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Продукция Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Роскосмос) вошла в топ-20 лучших товаров Челябинской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Акционерное общество "Усть-Катавский вагоностроительный завод" (АО "УКВЗ"), входящее в госкорпорацию "Роскосмос", признано лауреатом конкурса "20 лучших товаров Челябинской области", - отметили в пресс-службе.

В УКВЗ уточнили, что статус лауреата дает возможность принять участие в конкурсе "100 лучших товаров России". Гендиректор УКВЗ Роман Новиков отметил, что для завода важно обеспечить предприятия нефтегазовой отрасли страны надежной продукцией для выполнения ключевых задач. "Это в первую очередь задача по импортозамещению в рамках поручения президента России об увеличении доли высокотехнологичной продукции гражданского в общем объеме продукции, выпускаемой предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - пояснил он.

В пресс-службе добавили, что одним из приоритетных направлений деятельности АО "УКВЗ" является производство гражданской продукции, в том числе линейки оседиагональных насосов и регуляторов давления газа с широким диапазоном рабочих характеристик. Предприятие поставляет их ведущим компаниям нефтегазовой отрасли России и стран ЕАЭС.