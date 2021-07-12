Kaseya сообщила о полном восстановлении работы систем после кибератаки

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Международная компания - производитель программного обеспечения Kaseya сообщила о полном восстановлении работы своих систем после кибератаки. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на ее сайте .

В компании подчеркнули, что ранее приступили к возобновлению работы облачных механизмов, которые были временно заблокированы в результате кибератаки с применением вируса-вымогателя. "Восстановление работы сервисов завершено, они функционируют на 100%", - отмечается в сообщении.

Kaseya, имеющая штаб-квартиры в Дублине и Майами (штат Флорида), производит программное обеспечение для компаний, предоставляющих в дистанционном формате интернет-услуги. В начале июля агентство Bloomberg сообщило, что Kaseya подверглась кибератаке и что за атакой могут стоять хакеры из группировки REvil. В материале агентства утверждалось, что они могут быть связаны с Россией. Хакеры из этой группировки якобы также атаковали в конце мая сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По данным фирмы Huntress Labs, которая специализируется в сфере обеспечения кибербезопасности, хакерская атака против Kaseya затронула более тысячи компаний, пользующихся ее услугами, в 17 странах.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.