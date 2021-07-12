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Facebook запустил в России платформу Marketplace

Пользователи смогут продавать и покупать друг у друга различные товары на этой платформе. В пресс-службе Facebook в РФ отметили, что можно использовать фильтры для настройки местоположения, цен и других параметров

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Facebook запустил в России платформу Marketplace, на которой пользователи могут продавать и покупать друг у друга различные товары. Об этом сообщили в пресс-службе Facebook в России.

"Мы знаем, что многие уже используют наши платформы для поиска и обмена товарами. Marketplace станет для людей удобной площадкой, где можно будет легко найти новые товары, купить то, что необходимо, или продать то, что вам больше не нужно", - отметила региональный директор Facebook, Instagram и Messenger в России Анна-Мария Тренева, слова которой приводит пресс-служба.

В пресс-службе также отметили, что можно использовать фильтры для настройки местоположения, цен и других параметров при покупке и многое другое.

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