МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Facebook запустил в России платформу Marketplace, на которой пользователи могут продавать и покупать друг у друга различные товары. Об этом сообщили в пресс-службе Facebook в России.

"Мы знаем, что многие уже используют наши платформы для поиска и обмена товарами. Marketplace станет для людей удобной площадкой, где можно будет легко найти новые товары, купить то, что необходимо, или продать то, что вам больше не нужно", - отметила региональный директор Facebook, Instagram и Messenger в России Анна-Мария Тренева, слова которой приводит пресс-служба.

В пресс-службе также отметили, что можно использовать фильтры для настройки местоположения, цен и других параметров при покупке и многое другое.