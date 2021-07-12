"Энел Россия", которая строит крупнейшую ВЭС за полярным кругом, получит налоговые льготы

МУРМАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Строящийся в Кольском районе Мурманской области ветропарк "Кольская ВЭС" мощностью более 200 МВт стал стратегическим инвестиционным проектом региона, в рамках которого получит льготы по налогу на имущество в течение пяти лет, сообщили в понедельник в министерстве информационной политики региона. Инвестиционный контракт подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава компании "Энел Россия" (входит в итальянскую Enel), которая строит ветропарк, Стефан Звегинцов.

"Строительство и последующая эксплуатация ветропарка "Кольская ВЭС" в Мурманской области стали стратегическим инвестиционным проектом региона. Проекту предоставляется господдержка в форме льготы по налогу на имущество организаций сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

"Зеленая энергия и строительство самого крупного за полярным кругом ветропарка для правительства Мурманской области имеет принципиальное значение. С одной стороны, это инвестиции, которые оцениваются в 23 млрд рублей, с другой - современные технологии", - отметил губернатор региона Андрей Чибис.

Глава компании "Энел Россия" Стефан Звегинцов подчеркнул, что меры поддержки, о которых договорились компания и регион, облегчат реализацию проекта, что послужит на пользу энергетическому и экономическому потенциалу Мурманской области. "Присвоение ветропарку статуса стратегического инвестиционного проекта Мурманской области подтверждает его особое значение как для компании, так и региона", - сказал Звегинцов.

Ветропарк "Кольская ВЭС" сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк будет оснащен 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 га. Ранее сообщалось, что ввод Кольской ВЭС в эксплуатацию намечен на май 2022 года.

Enel в России

Группа Enel - крупнейшая электроэнергетическая компания Италии и одна из крупнейших в мире. Производственными филиалами "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность общества составляет свыше 5 тыс. МВт по выработке электроэнергии и 2 тыс. Гкал/ ч - по выработке тепла.