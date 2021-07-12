Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,32-0,53%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник торговался преимущественно в зоне положительных значений, несмотря на ценовую неуверенность нефти и сдержанность динамики зарубежных площадок. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,53%, до 3 875,61 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,32%, до 1 640,22 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:44 мск вырос на 0,1%, до 74,44 руб., евро снизился на 0,10%, до 88,21 руб. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,89%, до $74,94 за баррель.

"Основным сдерживающим фактором для котировок нефти остается неопределенность вокруг дальнейших параметров сделки ОПЕК+, другой причиной сдержанности покупателей рисковых активов остается усиление вирусных рисков, вызванное распространением нового штамма COVID-19", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Хуже рынка выглядели бумаги ТЭК, однако новость о том, что Минфин и Минэнерго готовят пакет преференций для ВНХК "Роснефти", представляется для рынка поводом снижения активности продаж бумаг сектора, отметил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. Предложения регуляторов, впрочем, пока не получили окончательное оформление, добавил эксперт.

Рынок акций

Среди лидеров роста находятся акции компании "Алроса" (+1,66%) на фоне публикации в пятницу сильных результатов продаж за июнь, пояснил инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Иван Малина.

"В июне было продано алмазов и бриллиантов на $410 млн, что на 12% выше, чем месяцем ранее. Это также выше, чем исторический средний уровень продаж за июнь. Высокий уровень продаж поддерживается сильным спросом на ювелирные украшения, на который положительно влияет отложенный спрос после пика пандемии. Участников рынка также привлекает тот факт, что высокие продажи должны поддержать денежный поток и соответственно дивидендные выплаты акционерам", - рассказал эксперт.

Среди лидеров роста также оказались бумаги "Русагро" (+3,02%), Headhunter (+2,81%) и TCS Group (+1,91%).

На фоне дивидендного "гэпа" на 46,6% и 52,7% снизились привилегированные и обыкновенные акции "Лензолота". Прочими лидерами падения сегодня стали акции "ПИКа" (-1,77%), "Газпром нефти" (-1,13%) и "Лукойла" (-1,08%), добавил аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

Прогноз на 13 июля

Исходя из динамики нефтяных котировок и принимая во внимание ухудшение внешнеполитического информационного фона, потенциальный спрос на российском рынке выглядит нестабильным, полагает Александр Осин. По его мнению, 13 июля и по итогам недели преобладают шансы снижения цен российских бумаг.

Целевые диапазоны закрытия вторника "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 855-3 925 пунктов, а также 74,75-75,65 руб. и 87,65-88,95 руб. соответственно. По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в вторник будет формироваться в пределах 3 830-3 930 пунктов, курс рубля к доллару в пределах 74-75 руб.

При этом характер настроений на мировых рынках во вторник будет во многом зависеть от макростатистики из США. "Если индекс потребительских цен за июнь превысит ожидания, биржевые индексы могут скорректироваться, поскольку усиление инфляции увеличит вероятность более раннего ужесточения монетарной политики ФРС", - рассказал Александр Бахтин.

Из других значимых статданных эксперт отметил торговый баланс КНР за июнь и недельные запасы сырой нефти в США по данным API. Важными для рынка нефти также будут ежемесячный отчет МЭА и обзор ОПЕК по рынку. В США продолжится сезон корпоративных финансовых отчетностей за II квартал 2021 года.