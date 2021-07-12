Nord Stream AG приостановит прокачку газа по "Северному потоку" на 10 дней

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Nord Stream AG с 13 по 23 июля остановит прокачку газа по обеим ниткам газопровода "Северный поток" для проведения работ по плановому техническому обслуживанию. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в рамках техобслуживания трубы будет проведено тестирование механических компонентов и систем автоматизации для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода.

"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку", - сообщает компания.

Экспортный газопровод из России в Европу "Северный поток" совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Оператором выступает компания Nord Stream AG, в которой 51% принадлежит дочернему предприятию "Газпрома", по 15,5% - немецким Wintershall Dea GmbH и PEGI/E.ON, еще по 9% - нидерландской N. V. Nederlandse Gasunie и французской Engie.