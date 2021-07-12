Около 200 человек остались без работы из-за пожара на хлебокомбинате под Смоленском

ТАСС, 12 июля. Губернатор Смоленской области Алексей Островский в понедельник провел экстренное совещание, посвященное ситуации после пожара, который произошел в ночь на 12 июля на хлебокомбинате в Вязьме. Более 200 сотрудников предприятия остались без работы, глава региона поручил проработать варианты их трудоустройства, сообщила пресс-служба областной администрации.

"На предприятии трудились более 200 сотрудников, и наша первоочередная задача - проработать все возможные варианты их трудоустройства с учетом того, что на данный момент пока неясно, в какие сроки хлебокомбинат возобновит производственную деятельность. Алексей Владимирович [Стрельцов, заместитель губернатора], поручаю вам сегодня выехать в Вязьму и провести рабочую встречу с участием руководства предприятия и главы района Инны Васильевны Демидовой", - приводит пресс-служба слова Островского.

В пресс-службе отметили, что хлебокомбинат по контрактам поставлял продукцию во многие социальные учреждения не только Вяземского, но и соседних районов - Темкинского и Новодугинского. Губернатор поручил в кратчайшие сроки передать обязанности по исполнению этих контрактов другим предприятиям отрасли.

Информация о пожаре на хлебокомбинате в Вязьме, по данным пресс-службы ГУ МЧС, поступила 12 июля около 01:24. О площади возгорания и степени повреждения производственных помещений не сообщается. Причины пожара и нанесенный ущерб на данный момент устанавливает оперативно-следственная группа.

Вяземский хлебокомбинат работает с 1947 года, является одним из крупных предприятий отрасли в Смоленской области. Выпускает около 180 наименований хлебобулочных изделий, продукция поставляется в магазины Вяземского и других районов региона.