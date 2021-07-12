Эксперт: единый центр контроля аптек позволит избежать спекуляций с ценами на лекарства

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Создание единого центра контроля аптек позволит избежать спекуляций с ценами на лекарства. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщила директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

"Лекарственную помощь населению, фармацевтическую услугу может оказать только аптека. Аптека - социально значимое учреждение, чтобы не было впредь спекуляций <…> с ценами, нам нужно [выступить] единым фронтом, [необходим] комплексный подход, эффективное управление аптечной отраслью - центр, единое управление, которого сейчас нет. И, конечно, поддержка государства для того, чтобы население у нас имело качественную и доступную помощь", - сообщила она.

Преснякова добавила, что на стоимость лекарств влияют не только цена материалов для упаковки, которые закупаются за рубежом, но также и арендная плата за помещение и стоимость транспортировки препаратов. "Есть еще блистеры, есть еще расходные материалы, которые мы тоже частично закупаем за рубежом. <…> В России мы фиксируем, что у нас выросла логистика, у нас выросла аренда, у нас вырос бензин", - отметила она.

Однако стоимость лекарств, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), изменяется только в рамках инфляции, пояснила Преснякова.

По словам директора Ассоциации независимых аптек, на данный момент часть дешевых препаратов вышла из этого списка из-за убыточности их производств. "Те препараты, которые уходят из списка ЖНВЛП, [производители] об этом сообщают Минздраву, они должны сообщить за год примерно, и если есть аналог, то они могут уходить, если нет аналога, то ведутся переговоры. Часть таких препаратов, у нас действительно есть такой список, часть дешевых препаратов действительно ушла с рынка, но замена у нас всегда есть, потребитель не останется без препарата совсем", - пояснила она.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в июне подорожали в среднем на 0,5%. В том числе цены на гепарин натрия выросли на 2,6%, валидол - на 2,1%, левомеколь, йод - на 1,3%, корвалол, валокордин, настойка пустырника, флуоцинолона ацетонид, метамизол натрия (анальгин отечественный), аллохол - на 0,6-1%.