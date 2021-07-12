Добытый в ЮАР редчайший алмаз голубого цвета продали за $40 млн

ПРЕТОРИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Редчайший алмаз голубого цвета весом 39,3 карата продан южноафриканской горнодобывающей компанией Petra Diamonds более чем за $40 млн. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на руководство компании.
Richard Duffy: “This sets a new milestone for Petra in achieving its highest price for a single stone and follows the sale of the 299 carat Type IIa white diamond in March this year and the five blue diamonds comprising the Letlapa Tala Collection in November 2020.” pic.twitter.com/KbpPygVaJJ— Petra Diamonds (@Petra_Diamonds) July 12, 2021
Камень стал одним из самых дорогих необработанных алмазов, когда-либо проданных за всю современную историю мирового рынка драгоценных камней, так как за каждый его карат было заплачено чуть более $1 млн, отмечает агентство. Алмаз приобретен совместным предприятием, созданным компаниями De Beers и Diacore. Последняя принадлежит предпринимательской семье Штейнмец.
Голубой алмаз был добыт в апреле на подземной шахте "Куллинан" на северо-востоке ЮАР в 40 км к востоку от Претории. Именно на этой шахте в 1905 году был добыт самый большой в мире алмаз весом 3 106 карат (621,35 грамма), известный как "Куллинан", или "Звезда Африки". Он был преподнесен правительством Колонии Трансвааль британскому монарху Эдуарду VII, который заказал у голландских ювелиров его огранку. В результате камень исключительной чистоты и бело-голубоватого цвета был разделен на девять частей. Самый большой алмаз из этой партии "Куллинан-1" весом 530 карат вставлен в британский королевский скипетр, который хранится в лондонском Тауэре.
Алмазы ювелирного качества голубого цвета являются исключительно редкими. В общемировой добыче природных алмазов на них приходится 0,1%.