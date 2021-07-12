Добытый в ЮАР редчайший алмаз голубого цвета продали за $40 млн

ПРЕТОРИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Редчайший алмаз голубого цвета весом 39,3 карата продан южноафриканской горнодобывающей компанией Petra Diamonds более чем за $40 млн. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на руководство компании.

Камень стал одним из самых дорогих необработанных алмазов, когда-либо проданных за всю современную историю мирового рынка драгоценных камней, так как за каждый его карат было заплачено чуть более $1 млн, отмечает агентство. Алмаз приобретен совместным предприятием, созданным компаниями De Beers и Diacore. Последняя принадлежит предпринимательской семье Штейнмец.

Голубой алмаз был добыт в апреле на подземной шахте "Куллинан" на северо-востоке ЮАР в 40 км к востоку от Претории. Именно на этой шахте в 1905 году был добыт самый большой в мире алмаз весом 3 106 карат (621,35 грамма), известный как "Куллинан", или "Звезда Африки". Он был преподнесен правительством Колонии Трансвааль британскому монарху Эдуарду VII, который заказал у голландских ювелиров его огранку. В результате камень исключительной чистоты и бело-голубоватого цвета был разделен на девять частей. Самый большой алмаз из этой партии "Куллинан-1" весом 530 карат вставлен в британский королевский скипетр, который хранится в лондонском Тауэре.

Алмазы ювелирного качества голубого цвета являются исключительно редкими. В общемировой добыче природных алмазов на них приходится 0,1%.