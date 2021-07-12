МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев положительно оценил динамику работы Хабаровского судостроительного завода в ходе рабочей поездки в регион.

Предприятие было основано в 1953 году для строительства кораблей противолодочной обороны для Тихоокеанского флота, за 65 лет заводом построено около 360 судов. В настоящее время заключены контракты на строительство двух краболовов, двух морских буксиров и амфибийного судна на воздушной подушке.

"Заводу нужно доверие со стороны компаний-заказчиков, потому что заказывает краболовы не государство. Ловят крабов частные компании, они должны быть уверены, что завод в состоянии выполнить заказ в отведенные сроки за те деньги, которые выделены, и с необходимым качеством. Если завод построит первые краболовы вовремя, то вероятность, что будут новые заказы, весьма высокая, тогда и мы сможем помогать, доверие не подписывается на бланке, его надо заслужить. Мне кажется, завод оживает, прогресс есть, это очень важно", - приводятся слова Трутнева в сообщении на сайте кабмина.

Краболовы строятся для магаданской рыбодобывающей компании ООО "Маг-Си Интернешнл". Контракты заключены с учетом программы "квоты в обмен на инвестиции", когда квоты на вылов краба предоставляются в инвестиционных целях (победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России), отмечено в сообщении. Закладка краболовов прошла в апреле 2020 года, техническая готовность краболовов на начало июля составляет более 40%. По информации инвестора, строительство судов идет с опережением графика и завершится в 2023 году.

По словам врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, завод является для региона одним из крупных налогоплательщиков, заработная плата работникам выплачивается без задержек, сокращений нет. Объединенной судостроительной корпорацией, руководством Хабаровского судостроительного завода и правительством края ведутся работы по дополнительной загрузке предприятия.