В РФ на развитие беспилотного транспорта планируют потратить 839 млрд рублей до 2030 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 800 млрд рублей планируется потратить до 2030 года на развитие беспилотных видов транспорта и подготовку инфраструктуры для них. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на разработанный Минтрансом РФ проект паспорта федерального проекта "Инфраструктура беспилотных и подключенных транспортных средств".

По данным издания, всего на реализацию проекта потребуется 839 млрд рублей, из которых 490 млрд рублей будут выделены из федеральной казны, еще 348 млрд рублей - из внебюджетных источников.

В Минтрансе "Известиям" подтвердили разработку проекта паспорта федерального проекта по созданию инфраструктуры для беспилотников на всех видах транспорта. "В качестве приоритетной модели реализации инициатив, связанных с развитием беспилотных транспортных средств, рассматривается государственно-частное партнерство. При этом предполагается, что объемы финансовых вложений со стороны государства будут не меньше, чем объемы привлекаемых внебюджетных средств", - отметили в министерстве.

Блоки федерального проекта

Федеральный проект состоит из пяти блоков. Первый - создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного автомобильного транспорта. На его реализацию потребуется свыше 379 млрд рублей. Еще более 155 млрд рублей планируется потратить на сеть зарядных и заправочных станций для автомобилей на автоматическом управлении.

Второй блок направлен на создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного железнодорожного транспорта. В него войдет организация движения поездов без участия машиниста на МЦК и полигонах транспортного коридора Запад-Восток, на что будет необходимо 94 млрд рублей в период с 2024 по 2030 год. Порядка 46 млрд рублей необходимо для реализации программы "Цифровой сортировочный комплекс", обеспечивающей готовность к движению беспилотного тяглового подвижного состава 26 приоритетных железнодорожных и 120 грузовых станций. Еще 26 млрд рублей будут выделены на внедрение робототехнических комплексов для обслуживания поездов на сортировочных станциях, 24 млрд - на единую систему диагностики подвижного состава для перехода к беспилотным технологиям работы.

Третий блок посвящен созданию инфраструктуры для авиационного транспорта. Более пяти млрд рублей направят на развертывание систем информационного обеспечения полетов беспилотных воздушных судов, еще 1,4 млрд рублей - на пилотные зоны для тестирования технологий для интеграции подобных судов в единое воздушное пространство.

Четвертое направление проекта - создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного водного транспорта, а также роботизации портов. Миллиард рублей потребуется на введение в эксплуатацию цифровых платформ администрации внутренних водных путей, 700 млн рублей - на запуск безэкипажных судов технического флота и разработку виртуального помощника для дистанционно управляемых судов.

Пятый блок включает в себя создание нормативно-правовой базы. 1,2 млрд рублей направят на создание условий и стандартов для обеспечения легальности, безопасности и эффективности перевозок пассажиров и грузов беспилотным транспортом.