НИИхиммаш будет производить пакеты для космической еды

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения" (НИИхиммаш) планирует начать на регулярной основе изготовление пакетов для сублимированной космической еды. Об этом говорится в годовом отчете института.

"На производственном участке общества изготовлена опытная партия изделий для сублимированных продуктов питания космонавтов, осуществлено проведение второго этапа конструкторских испытаний", - говорится в документе.

Как уточняется в отчете, в дальнейшем "планируется осуществлять изготовление пакетов для сублимированных продуктов питания космонавтов на регулярной основе".

НИИхиммаш является ведущим институтом России по созданию систем жизнеобеспечения экипажей космических летательных аппаратов, разработке оборудования для химической, нефтехимической, микробиологической, пищевой промышленности и охраны окружающей среды.