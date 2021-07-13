В Союзе потребителей спрогнозировали рост цен на основные продукты питания

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ сообщил о возможном росте цен на основные продукты питания. Об этом он заявил в интервью изданию "Вечерняя Москва" .

"Единственное главное ограничение цен сегодня - спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить", - отметил "Вечерней Москве" Шелищ.

Председатель Союза потребителей России отнес к незаменимым продуктам крупы, макароны, сахар, растительное масло, хлеб.

По мнению Шелища, в настоящее время дорожают сезонные продукты, но вскоре ситуация изменится в пользу покупателя. Однако снижение цен на продукты будет краткосрочным, а год к году такие продукты все равно будут расти в цене.

Он также добавил, что решение проблемы с ростом цен заключается в увеличении предложений, в этом случае цены будут снижаться. "Нужно больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом", - подчеркнул эксперт.