Более 60% россиян отправляют скриншоты с рабочей перепиской третьим лицам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 60% россиян отправляют скриншоты с рабочей перепиской в мессенджерах друзьям или выкладывают их в социальные сети. Такие выводы приводятся в опросе аналитического центра "АльфаСтрахование" (есть в распоряжении ТАСС).

"В общей сложности более двух третей сотрудников российских компаний открыто обсуждают рабочие вопросы с третьими лицами, причем 19% из них признались, что спокойно могут описать нюансы своей деятельности в социальных сетях. 29% "ради шутки" могут поделиться с друзьями забавными скриншотами или цитатами из переписки, а 24% делятся только общими моментами, не затрагивающими деятельность предприятия", - отмечают эксперты "АльфаСтрахования".

Отвечая на вопрос о том, какой корпоративный способ коммуникации принят в их компании, большая часть опрошенных рассказала, что для этих целей просто используется один из стандартных мессенджеров (43%) или общение никак не регулируется (23%). 21% предприятий запрещают использование сервисов быстрых сообщений на рабочих устройствах, а в 13% случаев используется внутренний корпоративный чат на рабочем портале.

39% респондентов рассказали, что в компании все ПО устанавливаются только через специальные технические службы, приобретаются лицензионные версии программ, 28% работают удаленно и могут установить себе любые программы самостоятельно, 19% признались, что никакого контроля со стороны руководства нет, а 14% оказались не уверены в степени обеспечения безопасности и точно не знают, что делается для этого в их организации.

Кроме того, больше половины (62%) участников опроса призналась, что на домашнем компьютере обновляют ПО крайне редко, поскольку не считают себя достаточно грамотными в этой области. 26% и 12% соответственно сказали, что следуют подсказкам системы или следят за безопасностью осознанно, своевременно обновляя программы и приобретая лицензионные версии.

Опрос показал, что каждый второй работник (52%) берет время от времени работу на дом, придумывая "обходные варианты", поскольку скачивать документы с рабочих устройств не разрешено. 38% отметили , что работать из дома в их организации не принято, а остальные (10%) спокойно могут взять работу домой и, не скрываясь от начальства, воспользоваться необходимой внутренней информацией.