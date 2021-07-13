Bloomberg: США прорабатывают соглашение о цифровой торговле со странами ИТР

ТАСС, 13 июля. Администрация США ведет обсуждение предложений о возможном заключении соглашения о цифровой торговле, охватывающего экономики стран Индо-Тихоокеанского региона (ИТР). Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям одного из его источников, детали потенциального соглашения все еще прорабатываются, однако известно, что оно предполагает возможное участие в том числе таких стран, как Канада, Чили, Япония, Малайзия, Австралия, Новая Зеландия и Сингапур.

Предполагается, что данное соглашение установит стандарты для цифровой экономики, которые подразумевают, в частности, определение правил использования данных, упрощение торговых формальностей и согласование электронных таможенных процедур.

Официальный представитель Белого дома заявил Bloomberg, что на данным момент никаких решений относительно этого вопроса не принято. При это он отметил, что администрация президента США Джо Байдена намерена углублять свои отношения с Индо-Тихоокеанским регионом во многих областях, в том числе в сфере цифровой торговли.

Как отмечает агентство, данная инициатива является частью усилий американской администрации по сдерживанию влияния Китая в регионе.