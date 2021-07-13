Из Владивостока открыли авиарейсы в Турцию

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Первый после восстановления авиасообщения с Турцией рейс из Владивостока в Анталью совершила во вторник авиакомпания Pegas Fly, его пассажирами стали более 200 человек, сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

"Сегодня ранним утром авиакомпания Pegas Fly выполнила свой первый рейс из Владивостока в Анталью после восстановления авиасообщения с Турцией. Самолет авиакомпании перевез 220 пассажиров на побережье Средиземного моря. В знак запуска нового направления стойки регистрации были украшены воздушными шарами, а первый зарегистрированный пассажир получил подарок от аэропорта Владивосток и туроператора Pegas Touristik", - говорится в сообщении.

Полеты будут осуществляться раз в две недели по вторникам, чартеры будут выполняться на воздушных судах Boeing 767-300. Полет из Владивостока в Турцию займет 11 часов.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России принял решение о восстановлении с 22 июня в полном объеме авиасообщения с Турцией, которое было ранее приостановлено. 15 апреля оперштаб из-за ситуации с коронавирусом в Турции приостановил все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между двумя странами.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 186,9 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 808 473 случая заражения, выздоровели 5 216 648 человек, умерли 143 712.