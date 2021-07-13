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Минсельхоз заявил, что рост цен на продукты в России останется в рамках инфляции

Как отметил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован, в настоящее время цены производителей на все базовые продукты питания стабильны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает роста цен на продукты в России в 2021 году в рамках инфляции. Об этом журналистам сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.

"Минсельхоз ожидает умеренной ценовой динамики в этом году, которая останется в пределах общей инфляции", - сказал он.

По его словам, в настоящее время цены производителей на все базовые продукты питания стабильны. "Меры поддержки и регулирования, принятые правительством, уже позволили снизить волатильность и начать новый сельхозгод без резких колебаний. По отдельным категориям сейчас наблюдается снижение стоимости, и в дальнейшем, по мере поступления нового урожая, эта тенденция продолжится", - сказал он.

Например, пошлины позволили снизить цены на пшеницу, а новые меры поддержки предприятий - на муку. В совокупности эти меры способствовали сохранению уровня цен на хлеб, отметил Косован. Он также пояснил, что стоимость сахара и подсолнечного масла с декабря прошлого года практически не меняется, цены на крупы - рис и гречневую крупу, в целом за последние месяцы также не демонстрируют резкой динамики.

В этом году расширены посевные площади под сахарной свеклой и подсолнечником, ожидается хороший урожай зерновых. Это позволит нарастить объемы производства конечной продукции и обеспечить ее доступность. Также увеличена закладка овощей, и последние две недели цены на эту категорию также заметно снижаются, добавил Косован.

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