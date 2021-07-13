Первый поезд по мосту через Амур в Китай планируют запустить в августе

ТАСС, 13 июля. Подрядная компания обещала завершить в срок строительство железнодорожного моста через Амур в Китай и в конце августа запустить по нему первый поезд, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе полномочного представительства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Монтаж БМП (безбалластное мостовое полотно) закончен, остались работы по укреплению опор. Материал готов, люди готовы, ждем, когда сойдет паводок. Подъем был 3,5 м по сравнению со среднестатистическим сезоном. Всего на объекте 89 единиц техники, 380 человек. Поезда пойдут по плану - в конце августа", - привели в пресс-службе слова главы подрядной компании "СК Мост" Руслана Байсарова.

В пресс-службе также сообщили, что строящийся объект во время рабочей поездки в ЕАО осмотрел вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он предупредил подрядчика об ответственности за возможный простой моста после его ввода в эксплуатацию.

"Неоднократно встречались и говорили, что мост строится в сложнейших условиях, но, во всяком случае, всю инфраструктуру надо сделать вовремя. Мне рассказывали про временные пункты пропуска и так далее. Хочу сказать, что за простой моста <...> будут отвечать те, кто отвечает за строительство. Поэтому как только мост будет введен в эксплуатацию, наступает ваша ответственность, я прошу из этого исходить", - сказал Трутнев в беседе со строителями моста.

Мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Длина моста составит более 2,2 км, из них 309 м приходится на российскую сторону. Готовность объекта составляет 83,3%. Он рассчитан на пропуск составов по путям российского и китайского стандартов. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию.