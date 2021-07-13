На Камчатке приступили к разработке проекта приливной электростанции в Охотском море

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Компания "Н2 Чистая энергетика" совместно с Корпорацией развития Камчатского края приступила к разработке проекта строительства в Охотском море Пенжинской приливной электростанции (ПЭС), мощности которой предполагается использовать для производства водорода. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.

"Общество с ограниченной ответственностью "Н2 Чистая энергетика" и акционерное общество "Корпорация развития Камчатского края" приступают к совместной разработке и предварительному изучению проекта строительства Пенжинской приливной электростанции (Пенжинской ПЭС), расположенной в Пенжинской губе Охотского моря, в целях дальнейшего производства водорода и/или химических соединений на его основе", - сказано в сообщении.

Ответственность за разработку и финансирование проекта, а также за привлечение возможных партнеров для его реализации взяла на себя компания "Н2 Чистая энергетика". В свою очередь Корпорация развития Камчатского края будет отвечать за разработку и реализацию дополнительных мер поддержки проекта, содействие в выделении необходимых земельных участков, водных акваторий, а также за проведение, при необходимости, различных экспертиз.

О перспективах проекта

Строительство приливной электростанции запланировано в Пенжинской губе, которая располагается в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря. Как рассказали в пресс-службе "Н2 Чистая энергетика", оценка перспективности проекта проводилась еще в 1970-е годы. Тогда расчеты показали, что установленная мощность ПЭС может составить до 100 ГВт, что соответствует около 40% общей установленной мощности электростанций ЕЭС России.

По словам генерального директора "Н2 Чистая Энергетика" Алексея Каплуна, которого цитирует пресс-служба, несмотря на ранее проводившиеся исследования, проект Пенжинской ПЭС до сих пор не был реализован из-за его высокой стоимости, а также из-за того, что у региональной энергосистемы просто не было необходимости в дополнительной мощности. При этом, как отметил Каплун, Пенжинская губа - одно из самых перспективных мест в мире для строительства приливной электростанции.

"Развитие безуглеродной экономики, наметившийся в мире тренд на декарбонизацию, использование водородных технологий дают возможность раскрыть потенциал этого проекта. Уверен, что нам совместно с правительством Камчатского края удастся сделать Пенжинскую ПЭС одним из крупнейших источников производства водорода в мире", - заявил гендиректор "Н2 Чистая энергетика".

Рост спроса на экологически чистый водород отметил председатель совета "Евросолар Россия" Георгий Кекелидзе. Ряд стран Европейского Союза заявили, что планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, напомнил Кекелидзе. Это означает, что нужны мощности по производству такого водорода и его производных. Встают также вопросы о хранении, транспортировке и комплексном применении водорода за пределами ЕС и стран Европейской ассоциации свободной торговли, процитировала Кекелидзе пресс-служба "Н2 Чистая энергетика".

"Поэтому проекты строительства экспортно-ориентированных мощностей крупнотоннажного производства водорода, такие как Пенжинская ПЭС, будут иметь поддержку и могут стать примером международного сотрудничества в этой сфере", - отметил председатель совета "Евросолар Россия".

Почему именно здесь и сейчас

Мировой тренд на снижение углеродного следа, внимание к климатической повестке определили более стремительное развитие водородной энергетики в России. В 2020 году правительство утвердило соответствующую дорожную карту. Документ направлен на увеличение производства и расширение сфер применения водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, а также призван обеспечить попадание страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту, отметил генеральный директор "Корпорации развития Камчатского края" Константин Коротов.

По его мнению, "природные возможности наивысших в Тихом океане приливов дают основания потенциально рассматривать Пенжинскую губу местом развития приливной энергетики высокой мощности. Расположенная на значительном удалении от основных потребителей электроэнергии, такая генерация может быть направлена на экономически эффективное производство водорода".

Строительство ПЭС может принести не только экономические выгоды, но и будет способствовать развитию отечественной научно-технической базы, считает академик РАН, президент МИРЭА - Российский технологический университет Александр Сигов.

"Проект строительства Пенжинской приливной электростанции имеет давнюю историю, но не потерял актуальности в период климатического перехода. В нем могут быть использованы как технические наработки советского периода, так и новые российские и зарубежные технологии. Важно, что проект помогает сохранить и развивать отечественную научно-техническую базу, а также имеющиеся у российских гидростроителей компетенции", - отметил Сигов.

Об участниках проекта

Как сообщает пресс-служба, ООО "Н2 Чистая Энергетика" развивает проекты, связанные с производством, реализацией и потреблением безуглеродного и низкоуглеродного водорода на основе энергии возобновляемых источников (ВИЭ), обеспечивает трансфер и развитие соответствующих технологий.

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