Банки в июне выдали гражданам рекордные 1,7 млн кредитов наличными

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Банки в июне выдали рекордные 1,7 млн кредитов наличными гражданам, что на 8% больше по сравнению с маем и на 53% больше, чем в июне прошлого года. Данный показатель является максимальным с 1991 года, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Рекордные выдачи потребительских кредитов обусловлены несколькими факторами. Во-первых, банки на фоне роста ключевой ставки стремятся нарастить кредитный портфель до того, как привлечение средств станет для них самих еще дороже. Во-вторых, решение ЦБ повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам простимулировало банки увеличить выдачу кредитов до этой даты. Также влияние оказал сезонный фактор - в летние месяцы из-за отпусков спрос на кредиты выше, чем весной", - комментирует генеральный директор бюро Артур Александрович.

За первое полугодие 2021 года банки выдали почти 9 млн потребительских кредитов. Это на 44% больше, чем в тот же период прошлого года.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитов наличными, наибольший рост выдач по сравнению с маем был в Омской и Волгоградской областях (на 11%).