В России разработали новый автономный катер-беспилотник для борьбы с браконьерством

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Центр технологических проектов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создал автономный катер-беспилотник "Кибербоат-330", работающий в удалении от оператора на большом расстоянии и предназначенный для борьбы с браконьерством. Об этом сообщил ТАСС директор центра Алексей Майстро.

"Это беспилотная надводная платформа, которая предназначена для преследования, патрулирования и сканирования надводных акваторий. Нейронная сеть заранее обучена на определение браконьеров на основании определенных признаков", - заявил он.

По его словам, "Кибербоат-330" может работать автономно, прямая связь с оператором не нужна. Оператор только дает катеру задание и получает телеметрию.

"Полная непотопляемость даже в случае стрельбы по нему. Он будет поврежден, но не будет выведен из строя благодаря принципу разделенности модулей", - добавил Майстро, отметив, что данные беспилотные аппараты благодаря их непотопляемости могут окупиться менее, чем через год после их введения в эксплуатацию.

Как отметил директор Центра технологических проектов, новейшее роботизированное судно очень маленькое, легкое, мобильное, его можно легко привезти в любую точку в прицепе на автомобиле. Такие беспилотные лодки предназначены для потребителя - служб спасения, гидрографии, а также рыболовной службы.

"Кибербоат-330" - надводная беспилотная платформа серии Ghost. Водометный движитель и бронированное днище позволяют катеру на скорости проходить участки песчаной мели, не боясь повредить платформу. Лодка оборудована радиолокационной станцией, спутниковой связью, а также комплексом датчиков, что позволяет ей перемещаться как под управлением оператора, так и в полностью автономном режиме. Баллоны со вспененным полиэтиленом делают судно непотопляемым. Независимо от повреждений оно остается на плаву. Небольшой вес и малые габариты позволяют перевозить платформу на прицепе за микроавтобусом.