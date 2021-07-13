Товарооборот между Москвой и США увеличился на 7,7% в I квартале 2021 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Рост товарооборота между Москвой и США в I квартале 2021 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Оборот внешней торговли между Москвой и США за I квартал 2021 года составил $3,88 млрд, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. <...> Соединенные Штаты Америки остаются одним из ключевых партнеров Российской Федерации по направлению внешней торговли. При этом доля Москвы в товарообороте двух стран на протяжении последних трех лет увеличивается: в 2018 году доля была 39,2%, в 2019 году - 47,7%, а в 2020 году - 52%. Если сравнивать I квартал 2021 года с аналогичным периодом 2020 года, то доля столицы в товарообороте за год выросла с 53,9% до 55,3%", - привели в пресс-службе слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По данным Центра "Моспром", по итогам первого квартала 2021 года столичный экспорт на рынок США составил $1,87 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 7,6%.

Как добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в I квартале 2021 года московский экспорт промышленной продукции составил $1,02 млрд, что на 29,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года - тогда он составлял $0,79 млрд. Ключевыми товарами промышленного экспорта столицы на американский рынок являются механическое оборудование, продукция для металлургической и электронной промышленности.

"Эксперты отмечают, что московский экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос на 32,3% и составил $9,59 млн. Высоким спросом среди американских потребителей пользуется столичное мороженое и кондитерские изделия - особенно конфеты, плитки шоколада, вафли и сладкое сухое печенье", - добавили в пресс-службе.

Генеральный директор Центра "Моспром" Наталья Шувалова отметила, что сегодня Центр становится помощником в создании прочных торговых взаимоотношений с другими государствами. Например, в рамках байерской программы эксперты Центра бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивают участие столичных компаний в международных выставках и бизнес-миссиях.