Названы города-лидеры по стоимости краткосрочной аренды жилья

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости посуточной аренды жилья и стал самым популярным некурортным городом для поездок у россиян летом 2021 года. Такие данные содержатся в исследовании онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья "Суточно.ру", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Самые высокие цены на посуточную аренду жилья этим летом оказались в Санкт-Петербурге - 3 070 рублей в среднем за сутки. По сравнению с допандемийным летом 2019 года цены здесь выросли на 15%. В Москве аренда посуточного жилья этим летом в среднем стоит 2 970 рублей за сутки - это на 11% дороже, чем летом 2019 года", - говорится в исследовании.

Среди крупнейших российских городов в первой десятке по средней стоимости посуточной аренды жилья также оказались Калининград, где в данный момент показатель составляет 2 740 рублей (+16%), Казань - 2 740 рублей (+10%), Ярославль - 2 200 рублей (+5%), Нижний Новгород - 2 080 рублей (+7%), Кисловодск - 2 030 рублей (+2%). Наиболее доступные цены на посуточную аренду среди крупнейших городов России зафиксированы в Екатеринбурге (1 970 рублей за сутки), Волгограде (1 950 рублей) и Тюмени (1 880 рублей). По сравнению с летом 2019 года цены здесь практически не изменились.

Самым популярным некурортным городом для поездок у россиян этим летом также стал Санкт-Петербург, на втором месте - Москва, на третьем - Казань, сообщил ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. По его словам, спрос на посуточную аренду жилья в Санкт-Петербурге рос всю весну и достиг пика в июне, когда стартовал Чемпионат Европы. "11 июня было подано рекордное число заявок на бронирование жилья. После чемпионата спрос сократился, но все равно сейчас остается на высоком уровне. В городе вводятся ограничения в связи с ковидом, но не такие жесткие, как, например, в Москве, поэтому туристы не отменяют поездки. Кроме того, многие выбирают именно посуточное жилье, так как в квартирах меньше контактов, чем в отелях", - сказал собеседник агентства.

Кузнецов добавил, что, несмотря на ограничительные меры в Москве, связанные с коронавирусом, снижения числа бронирований жилья в столице не наблюдается. "Спрос остается на уровне лета 2019 года, даже показывает небольшой прирост - в 3%", - сообщил он.