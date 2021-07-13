Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Москва вошла в международный рейтинг Intelligent CommunityAwards. В него попадают города, которые являются примером передового опыта в развитии связи, использовании инноваций, подготовке кадров, вовлеченности жителей в управление городом, цифровой инклюзии и поддержании принципов устойчивости, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении, на первом этапе, который состоялся в феврале, отобрали 21 город из восьми стран мира. На втором - семь финалистов выделила международная группа независимых экспертов. Наряду с Москвой в их число вошли города из Австралии, Канады, Бразилии и Вьетнама. Обладателя премии Intelligent Community Awards объявят осенью.

Жюри конкурса оценивало развитие городской инфраструктуры и насоклько эффективно она адаптирована к новым экономическим вызовам. В области развития широкополосного доступа в интернет Москва представила проект городской сети Wi-Fi. В него входят более 21 тыс. точек доступа к бесплатному интернету, а также зоны пилотирования 5G, которые запустили совместно с операторами связи для изучения применения технологий связи пятого поколения.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что благодаря непрерывному развитию городских цифровых технологий за последние четыре года Москва в третий раз входит в число умных городов по версии Smart21 и во второй - в топ-7 SmartCommunities. Это свидетельствует о том, что зарубежные специалисты высоко оценивают эту работу.

В сфере формирования высококвалифицированных кадров в столице отметили образовательные проекты правительства Москвы. Они посвящены предпрофессиональному образованию, в рамках которого в московских школах создали профильные классы, и добровольному квалификационному экзамену. Его организовывают вместе с корпоративными партнерами для оценки и отбора студентов по требованиям работодателей для трудоустройства.

В качестве важных инициатив был также представлен проект центра занятости населения "Моя карьера", говорится в сообщении. Здесь москвичи могут получить содействие в поиске подходящих вакансий, психологическую поддержку, консультацию профессионального карьерного эксперта, а также стать участником полезных для трудоустройства вебинаров и тренингов. Особое внимание в центре уделяется самым уязвимым категориям на рынке труда: молодежи, женщинам с детьми, малоимущим семьям, соискателям предпенсионного возраста и людям с инвалидностью.

Intelligent Community Forum - неправительственная организация, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке. Рейтинг ICF составляется с 2005 года. Таллин является действующим обладателем титула и премии Intelligent Community Awards.