РБК: "Шереметьево Безопасность" будет работать в курортных аэропортах Египта

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Компания "Шереметьево Безопасность" проконтролирует соблюдение процедур авиационной безопасности в аэропортах курортных городов Египта Хургады и Шарм-эш-Шейха. Об этом во вторник пишет РБК со ссылкой на источники в туристической отрасли, в Шереметьево и в министерстве туризма и древностей Египта.

Созданная в 1998 году компания "Шереметьево Безопасность" принадлежит "Международному аэропорту Шереметьево" (владеет 55%) и "Аэрофлоту" (45%). Как пишет издание, компания работает в аэропорту Каира с 2018 года и согласно распоряжению правительства РФ может заниматься проверкой соблюдения процедур обеспечения авиационной безопасности в международных аэропортах Египта в отношении воздушных судов, пассажиров, груза, багажа, почты, бортового питания и бортовых запасов. Кроме того, специалисты имеют право находиться в контролируемых зонах аэропортов, уточняет РБК.

По данным издания, "Шереметьево Безопасность" оказывает в Каире шесть видов услуг стоимостью от 93,4 тыс. рублей до 851 тыс. рублей за рейс.

Представители Шереметьево и Росавиации не предоставили РБК комментарий. "Это относится к вопросам транспортной и авиационной безопасности и не является предметом освещения в СМИ", - сказала РБК советник руководителя Росавиации Елена Михеева. Издание также направило запросы в Минтранс, "Аэрофлот" и в министерство гражданской авиации и министерство туризма и древностей Египта.

8 июля президент РФ Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. До этого авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прекращено в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.