В Думу внесли законопроект о штрафах для экскурсоводов, гидов и проводников без аттестации

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Штрафы до 5 тыс. рублей могут грозить с 2024 года экскурсоводам и гидам-переводчикам, работающим без прохождения аттестации. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документ, получивший положительный отзыв кабмина, размещен во вторник в думской электронной базе данных.

Ранее был принят закон, вводящий с 1 июля 2022 года обязательную аттестацию гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. Предложенный законопроект устанавливает ответственность за нарушение этого предписания, предусматривается его вступление в силу с 1 января 2024 года.

"Оказание услуг экскурсовода (гида) или гида-переводчика лицом, не прошедшим аттестацию и не имеющим аттестата", а равно привлечение такого лица к оказанию услуг может грозить гражданам штрафом в размере 3-5 тыс. рублей, должностным лицам - в размере 5-10 тыс. рублей, юрлицам - в размере 15-30 тыс. рублей, говорится в документе. В случае с инструкторами-проводниками штрафы предложены выше: до 10 тыс. рублей, до 30 тыс. рублей и до 50 тыс. рублей соответственно. Кроме того, предлагается штрафовать на сумму до 300 тыс. рублей серые организации, которые занимаются аттестацией инструкторов-проводников, не будучи включенными в реестр уполномоченных на это организаций.

"Такие меры позволять расчистить рынок, убрав с него теневых и недобросовестных участников", - заявил соавтор инициативы, глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

В кабмине поддержали законопроект при условии его доработки с учетом замечания.