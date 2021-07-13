Кабмин выделил более 15 млрд рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 15 млрд рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства.

"Правительство по поручению президента продолжает работу по обновлению парка машин скорой помощи и закупке школьных автобусов. На эти цели будет выделено более 15 млрд рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из этих средств на закупку автомобилей скорой помощи пойдут более 5,5 млрд рублей, что позволит приобрести не менее 1,6 тыс. машин. Остальные почти 10 млрд рублей направят на приобретение не менее 4,1 тыс. школьных автобусов.

Согласно сообщению, средства на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи будут выделены Минпромторгу из резервного фонда правительства.