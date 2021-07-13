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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,33%

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,33%, индекс РТС - на 0,65% - данные торгов.

Трутнев поручил выяснить причины задержки строительства логистического центра в ЕАО
Губернатор региона Ростислав Гольдштейн заявил, что компания-подрядчик "Гарант" уже несколько раз откладывала дату начала строительства
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