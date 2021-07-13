FT: Британия намерена запретить продажу больших дизельных грузовиков к 2040 году

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Британские власти планируют запретить продажу небольших дизельных грузовиков к 2035 году, а таких же более крупнотоннажных машин, способных перевозить грузы свыше 26 тонн, - к 2040 году. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times со ссылкой на правительственную программу по декарбонизации транспорта.

План, разработка которого сильно затянулась, включает ряд мер, направленных на сокращение загрязнения в транспортном секторе, с целью достижения намеченной Лондоном цели - добиться нулевого показателя выбросов парниковых газов до 2050 года.

По мнению же британских грузоперевозчиков, британское правительство в данном случае ставит "слишком высокую планку", поскольку "сегодня не существует технологий", которые позволили бы самым большим грузовым автомобилям дальнего следования работать от аккумуляторов. Некоторые эксперты считают, что более реалистичным вариантом для большегрузных машин является водородное топливо.

Крупнейшие производители грузовых автомобилей в Европе ранее решили прекратить продажи большегрузных машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году - на десятилетие раньше, чем первоначально планировалось. Подобное обязательство содержится в соглашении, которое подписали представители компаний Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford под эгидой Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

Альянс в тесном партнерстве с Потсдамским институтом изучения климатических изменений планирует, по его словам, сосредоточить внимание на аккумуляторных технологиях, водороде, экологически чистых видах топлива. На новые технологии объединение потратит €50-100 млрд. Автопроизводители также выступили за крупные инвестиции в энергосистемы и повышение налога на выбросы углерода по всей Европе.