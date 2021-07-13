Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на €500 млн

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Антимонопольный регулятор Франции выписал штраф в отношении корпорации Google в размере €500 млн. Об этом говорится в сообщении регулятора, обнародованном во вторник на его сайте.

В нем отмечается, что "регулятор оштрафовал компанию за невыполнение нескольких судебных постановлений, вынесенных в апреле 2020 года". Как отмечает Agence France-Presse, штраф выписан за то, что "корпорация не вела должным образом переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении редакторов за использование их контента".

"Когда регулятор делает предписания в отношении компаний, то они должны скрупулезно выполняться. В данном случае этого не произошло", - сказала глава антимонопольного ведомства Франции Изабель де Сильва, комментируя решение о наложении штрафа на Google.

В апреле прошлого года Евросоюз одобрил директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении работ в интернете. Помимо прочего, она расширяет права издателей СМИ, позволяя им получать вознаграждение при использовании их материалов интернет-платформами. Документ при этом разрешает сайтам свободно размещать адресные ссылки на статьи и другие материалы СМИ.

В конце июля 2019 года на основе этой директивы во Франции был принят закон о "создании смежного права в интересах информационных агентств и редакторов СМИ". Согласно этому документу, новостные агрегаторы, соцсети и иные интернет-платформы должны платить вознаграждение СМИ за публикацию их материалов в рамках специального соглашения. Размер выплат зависит не только от вложений издания в создание конкретного материала, но и от того, какую выгоду агрегатор получает от размещения соответствующих материалов.