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Гохран продал алмазов почти на $67,4 млн с начала года

Эта величина практически полностью соответствует плановым поступлениям в бюджет от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Гохран продал алмазов почти на $67,4 млн с начала 2021 года на аукционах по реализации на внутреннем рынке природных алмазов в необработанном виде, следует из материалов Минфина РФ.

При этом данная величина практически полностью соответствует плановым поступлениям в бюджет от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней в 2021 году - 5 млрд рублей (порядка $67,4 млн по текущему курсу).

Аукционы были проведены в феврале, марте, апреле и мае, следующий намечен на 23 июля.

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