Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России сократилась до 15,2%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Доля нефтегазового сектора (НГС) в структуре ВВП России в 2020 году составила 15,2%, сократившись по сравнению с уровнем 2019 года (19,2%), говорится в материалах, размещенных на сайте Росстата.

"На основе данных о выпуске, промежуточном потреблении, валовой добавленной стоимости и налогах на продукты НГС была определена доля НГС в ВВП Российской Федерации за период с 2017 года", - говорится в материалах.

Из данных Росстата следует, что наибольшая доля НГС в ВВП России была в 2018 году, наименьшая - в 2020 году. Так, в 2017 году этот показатель составлял 16,9%, в 2018 году - 21,1%, в 2019 году - 19,2%, в 2020 году - 15,2%.

Под нефтегазовым сектором экономики России Росстат, согласно пояснениям в материалах, понимает предприятия, осуществляющие деятельность по производству нефти, природного газа и продуктов их переработки (в соответствии с рекомендациями МФВ - первичный подсектор) и по производству товаров и услуг, связанных с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей потребителю (вторичный подсектор), а также вспомогательную деятельность по обеспечению функционирования единиц нефтегазового сектора.

Правительство России по поручению президента Владимира Путина несколько лет ведет работу по увеличению доли несырьевого сектора в экономике России, а также наращиванию ненефтегазовых доходов бюджета.