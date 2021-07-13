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Число российских продавцов на AliExpress за полгода удвоилось

Маркетплейс ранее расширил список локальных категорий

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число российских продавцов на AliExpress в июне 2021 года по сравнению с январем выросло вдвое и достигло 61 тыс. Об этом говорится в сообщении компании.

"С начала 2021 года число продавцов маркетплейса из России выросло в два раза - в июле на AliExpress работает 61 тыс. локальных магазинов. За последний квартал рост составил 35%, в апреле с платформой сотрудничали 45 тыс. российских продавцов. Всего на AliExpress 330 тыс. продавцов из разных стран, а общий ассортимент составляет около 160 млн товаров", - говорится в сообщении.

Ранее маркетплейс расширил список локальных категорий. В 2020 году был запущен раздел экспресс-доставки продуктов "Есть!". В начале года был добавлен аптечный ассортимент.

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.

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