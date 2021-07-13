"Победа" повысит стоимость билетов на 2% из-за новых правил медосмотра бортпроводников

КАЛИНИНГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" повысит стоимость авиабилетов из-за новых правил медосмотра бортпроводников минимум на 2%. Об этом журналистам сообщил директор по сервису "Победы" Ласло Сабо. По его словам, приказ Минздрава, вступивший в силу в январе, дублирует уже существующие федеральные авиационные правила (ФАП), что приводит к необходимости двойного медосмотра и, следовательно, увеличивает затраты авиакомпании.

"С 28 января 2021 года российские бортпроводники (по приказу Минздрава 29Н) должны проходить специальный медицинский осмотр, включающий почти 30 различных медицинских заключений. Этот осмотр практически полностью дублирует ВЛЭК (врачебно-летная экспертная комиссия), который бортпроводники проходят по ФАП-50", - сказал Сабо.

"То есть сейчас российские бортпроводники, единственные в мире, проходят задвоенные медицинские обследования: в рамках ВЛЭК и еще дополнительно проходят повторно всех тех же врачей и анализы в рамках 29Н. Для авиакомпании это дополнительные расходы - минимум 30 тыс. рублей на человека в год, которые, безусловно, будут перекладываться на стоимость билетов. Предположительно, неизбежный рост цен составит не менее 2%", - отметил он.

При этом в пресс-службе Минтранса РФ сообщили ТАСС, что с марта 2022 года "задвоение" при прохождении медкомиссии будет исключено. В ведомстве объяснили, что, согласно ФАП-50, бортпроводники и диспетчеры проходят медкомиссию при приеме на работу, а также периодически медосмотр. В то же время, согласно новому приказу Минздрава определяется порядок прохождения медкомиссии, согласно Трудовому кодексу. На данный момент ведется разработка подзаконных актов, "утверждающих порядок медицинского освидетельствования и периодических медицинских осмотров разных категорий авиационного персонала", отметили в Минтрансе.

"Согласно разрабатываемому порядку, члены летного экипажа, а также диспетчеры управления воздушным движением будут проходить медицинское освидетельствование в целях врачебно-летной экспертизы. Бортпроводники и иной авиационный персонал будут проходить предварительные и периодические медосмотры в порядке, установленном Минтрансом по согласованию с Минздравом России. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года взамен существующему ФАП-50. Таким образом, для каждой категории авиационного персонала предусмотрен свой вид медицинского освидетельствования или периодических медицинских осмотров. Это исключает возможное "задвоение" при прохождении медицинских обследований и осмотров", - добавили в пресс-службе министерства.