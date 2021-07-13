Исследование: большинство людей с инвалидностью довольны обслуживанием банков в России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Порядка 81% жителей России с инвалидностью довольны обслуживанием кредитных организаций. При этом больше половины инвалидов с проблемами в зрении отмечали, что доступ к финансовым услугам вызывает у них большие сложности, говорится в совместном исследовании аналитического центра НАФИ и Банка России, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Большинство (81%) людей с инвалидностью, которые пользовались услугами кредитных организаций в 2020 году, остались довольны обслуживанием. Респонденты сообщили о росте приспособленности отделений для людей с инвалидностью и повышении качества обслуживания", - говорится в исследовании.

Отмечается, что доля тех, кто считает, что дистанционные каналы пользования финансовыми услугами полностью либо частично не приспособлены для нужд людей с инвалидностью, почти в 4 раза больше среди людей с нарушениями зрения, чем среди людей с нарушениями слуха и опорно-двигательных функций: сложности в пользовании финансовыми услугами испытывают 55% инвалидов по зрению.

"Основные причины, по которым люди с инвалидностью считают, что им сложнее пользоваться финансовыми услугами, чем населению в целом, это недоступность информации о возможностях для людей с инвалидностью (13%), нехватка в отделении консультантов, которые могли бы оказать помощь (12%), неприспособленность отделений для людей с инвалидностью (12%)", - говорится в исследовании.

В отношении посещения отделения банков люди с инвалидностью также отметили положительную динамику: 71% сообщили о приспособленности отделений банков для инвалидов. Больше трети инвалидов с нарушением зрения отметили наличие в барках тактильных табличек и почти треть - возможность взять с собой собаку-проводника.

Исследование проводилось по итогам 2020 года среди 1 236 человек в 20 регионах России с наибольшей долей инвалидов в структуре населения.