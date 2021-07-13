Группа НЛМК в I полугодии нарастила производство стали на 11%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Производство стали группой НЛМК в I полугодии выросло на 11% относительно аналогичного периода прошлого года и составило 9 млн тонн, говорится в сообщении компании.

По отношению к I кварталу текущего года выплавка стали во II квартале 2021 года выросла на 5% - до 4,6 млн т.

Загрузка производственных мощностей группы во II квартале составила 96% против 91% годом ранее. Продажи НЛМК в январе - июне 2021 г. в годовом выражении снизились на 7% - до 8,2 млн тонн.

Продажи НЛМК во II квартале по отношению к предыдущему кварталу выросли на 11% - до 4,3 млн т - за счет увеличения экспорта слябов на рынки Ближнего Востока и ЕС. При этом доля продаж группы на "домашних" рынках в I полугодии составила 68% против 61% годом ранее.

В квартальном сопоставлении продажи на "домашних" (Россия, ЕС и США) рынках во II квартале выросли на 1%, до 2,8 млн тонн, из них продажи в РФ увеличились на 8%, до 1,8 млн тонн, в связи с началом строительного сезона. Продажи на экспортных рынках по сравнению с I кварталом выросли на 20%, до 1,4 млн тонн.

Ситуация с ценами на металлопродукцию

НЛМК отмечает, что в России во II квартале текущего года цены на плоский прокат без покрытий в долларовом выражении выросли на 36% по отношению к I кварталу (+114% год к году), а цены на арматуру - на 13% (рост на 78% к прошлому году).

Экспортная цена на сляб на условиях FOB Черное море увеличилась на 29% к предыдущему кварталу (+154% к прошлому году) за счет повышения спроса и цен на готовую продукцию на зарубежных рынках.

В конце 2020 года цены на металл на рынке РФ начали резко расти. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале текущего года цены на металл снова выросли. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что доходы металлургов в России выросли за 2020 год в разы, они получили 100 млрд рублей.

"Котировки на металлопродукцию выросли во всех ключевых регионах. В США и ЕС наблюдался высокий конечный спрос на сталь, запасы сохранялись на низких уровнях", - подчеркивает НЛМК.

Так, в июне 2021 года котировки на горячекатаный прокат в США обновили исторический максимум, приблизившись к уровню $1,9 тыс. за тонну. Цены на плоский прокат в ЕС в долларовом выражении установили рекорд с 2008 года.

Кроме того, цены на лом в России в долларовом эквиваленте выросли на 4% к предыдущему кварталу (+84% год к году), цены на железорудное сырье выросли на 18% по сравнению с I кварталом (+113% год к году) на фоне рекордно высокого производства стали в Китае и ограниченного предложения железной руды из Бразилии, а стоимость коксующегося угля в России в долларовом выражении выросла на 27%.

О компании

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год.