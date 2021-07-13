МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 5,4 млн б/с

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году на уровне 5,4 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в июльском отчете МЭА, с которым ознакомился ТАСС.

После двух месяцев последовательного падения в июне спрос на нефть вырос на 3,2 млн баррелей в сутки, до 96,8 млн баррелей в сутки. "Устойчивый экономический рост, растущие темпы вакцинации и облегчение мер социального дистанцирования совместно поддержат более высокий спрос на нефть в оставшуюся часть года", - считают в агентстве.

В 2022 году рост спроса на нефть, по прогнозу МЭА, составит 3 млн баррелей в сутки, однако в агентстве отмечают сохранение рисков из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом в мире.

В то же время мировое предложение нефти в июне увеличилось на 1,1 млн, до 95,6 млн баррелей в сутки на фоне роста добычи странами ОПЕК+.

Рост запасов нефти стран ОЭСР

Запасы нефти стран ОЭСР в мае выросли на 18,1 млн баррелей, но все равно их значение было на 75,8 млн баррелей ниже среднего за последние пять лет уровня.

"Общие промышленные запасы ОЭСР выросли на 18,1 млн баррелей в мае и составили 2 945 млн баррелей, что на 75,8 млн баррелей ниже среднего показателя за 2016-2020 годы и на 10,8 млн баррелей ниже среднего показателя до COVID в 2015-2019 годах", - говорится в отчете.

В прошлом месяце в отчете агентства сообщалось, что МЭА не исключало роста запасов в мае, но при этом прогнозировало продолжение снижения коммерческих запасов нефти в июне. В отчете МЭА, опубликованном в июле, сообщается, что по предварительным данным за июнь, промышленные запасы нефти в США, Европе и Японии упали на 21,8 млн баррелей.

Запасы нефти, находящиеся в краткосрочном хранении, в июне снизились на 23,7 млн баррелей, до 83,4 млн баррелей в сутки, что является минимальным значением с февраля 2020 года.