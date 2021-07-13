РФПИ заявил, что открыт для совместных исследований в Индии "Спутника V" и Covishield

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд открыт для совместных исследований в Индии вакцин "Спутник V" и Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.

"Спутник V" был первой вакциной, создатели которой предложили провести совместные исследования с AstraZeneca. Эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран. Мы остаемся открыты для проведения таких открытых совместных исследований с вакциной Covishield в Индии. Мы полагаем, что могут получиться потрясающие результаты", - сказал он на брифинге во вторник.

Дмитриев также сообщил, что совместные исследования комбинированной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca находятся в завершающей стадии и первые результаты будут опубликованы уже в конце июля.

Ранее глава РФПИ сообщал, что испытания комбинированной вакцины Astrazeneca и "Спутник V" не выявили нежелательных последствий, которые ранее изредка наблюдались у оксфордского препарата.