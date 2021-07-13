{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

РФПИ заявил, что открыт для совместных исследований в Индии "Спутника V" и Covishield

Глава фонда Кирилл Дмитриев также сообщил, что совместные исследования вакцины "Спутник V" и AstraZeneca находятся в завершающей стадии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд открыт для совместных исследований в Индии вакцин "Спутник V" и Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Спутник V" был первой вакциной, создатели которой предложили провести совместные исследования с AstraZeneca. Эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран. Мы остаемся открыты для проведения таких открытых совместных исследований с вакциной Covishield в Индии. Мы полагаем, что могут получиться потрясающие результаты", - сказал он на брифинге во вторник.

Дмитриев также сообщил, что совместные исследования комбинированной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca находятся в завершающей стадии и первые результаты будут опубликованы уже в конце июля.

Ранее глава РФПИ сообщал, что испытания комбинированной вакцины Astrazeneca и "Спутник V" не выявили нежелательных последствий, которые ранее изредка наблюдались у оксфордского препарата.

Теги
ИндияРоссияПандемия COVID-19
Минпромторг может рассмотреть необходимость регистрации самозанятых на маркетплейсах
Ведомство просит организации "представить возможные варианты проектов соответствующих нормативных правовых актов"
Читать полностью