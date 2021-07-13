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ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные Калуге и Республике Коми

Монеты номиналом 3 рубля выпустят 14 июля. Тираж каждой монеты - 3 тыс.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Банк России 14 июля 2021 года выпустит в обращение памятные серебряные монеты "650-летие основания Калуги" и "100-летие образования Республики Коми" номиналом 3 рубля. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На оборотной стороне монеты, посвященной Калуге, расположено рельефное изображение здания Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений панорамы города Калуги и звездного неба.

Оборотная сторона монеты "100-летие образования Республики Коми" имеет рельефное изображение персонажа прозаического эпоса - богатыря Перы, стоящего рядом с молодой сосной, а также рельефные изображения здания Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина и монумента трудовой славы Коми АССР и выполненное в технике лазерного матирования изображение столбов выветривания Маньпупунер. В верхней части оборотной стороны монеты расположен герб Республики Коми.

Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

Тираж монет составит по 3 тыс. штук каждая.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.

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