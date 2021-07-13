Минпромторг может рассмотреть необходимость регистрации самозанятых на маркетплейсах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ может рассмотреть возможность регистрации самозанятых, запросив профильные организации, целесообразно ли разрабатывать нормативно-правовые акты, позволяющие наделять операторов электронных площадок правом на представление в налоговый орган заявлений о постановке на учет физлица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Соответствующее письмо в адрес маркетплейсов и профильных ассоциаций направил замдиректора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Сергей Лобанов (есть в распоряжении ТАСС).

"Просим представить позицию о целесообразности разработки нормативно-правовых актов, позволяющих наделять операторов электронных площадок (владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах)) правом на представление в налоговый орган заявлений о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и (или) снятии его с учета", - говорится в сообщении.

Минпромторг также просит организации "представить возможные варианты проектов соответствующих нормативных правовых актов".

Ранее в департамент от заинтересованных организаций, а также Минэкономразвития РФ поступило предложение о проработке механизма регистрации физлиц в качестве самозанятых на агрегаторах информации о товарах (услугах), говорится в письме. В свою очередь, Министерство экономического развития России разработало и направило на рассмотрение в Федеральную налоговую службу законопроект, где предлагается внести изменения в статью 5 закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

"На указанный законопроект поступили замечания ФНС России об отсутствии единых требований к порядку идентификации физических лиц - пользователей электронных площадок, а также ответственности операторов электронных площадок за их несоблюдение", - говорится в письме.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.