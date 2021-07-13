Маркировка охватывает практически 100% лекарств, вводимых в гражданский оборот

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Маркировка охватывает практически 100% лекарственных препаратов, вводимых в гражданский оборот. Об этом заявила во вторник глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Маркировка лекарственных препаратов сегодня фактически покрывает 100% всех лекарственных препаратов, которые вводятся в гражданский оборот", - сказала она на Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности, если они произведены до 1 июля 2020 года или до 1 октября 2020 года, если на них получены разрешения спецкомиссии.