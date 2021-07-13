Воронежский аэропорт возобновил авиасообщение с Турцией

ВОРОНЕЖ, 13 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur Air вылетел из Воронежа в Анталью. Это первый авиарейс из столицы Черноземья в Турцию после введенного запрета на авиасообщение, сообщила ТАСС во вторник представитель пресс-службы аэропорта Наталья Шермина.

"Первый самолет в Анталью только что вылетел из Воронежа, это первый авиарейс из нашего аэропорта в Турцию после запрета полетов", - сказала она.

По данным пресс-службы аэропорта Воронежа, прямое авиасообщение между Воронежем и Антальей открыла авиакомпания Azur Air по заказу туроператора Anex Tour, первый рейс чартерной программы начался в 11:30 мск, его выполняет самолет Boeing 757-200, рассчитанный на 238 пассажиров. Пока рейсы будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам.

Как сообщал ТАСС, с 12 июля 2021 года российским и турецким авиакомпаниям разрешено выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Ранее было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции - Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан, Бодрум.