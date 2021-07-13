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Пандемия COVID-19

РФПИ надеется, что ВОЗ одобрит "Спутник V" осенью

Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао ранее заявил, что организация продолжает проводить оценку "Спутника V"
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" в сентябре или октябре. Об этом заявил во вторник глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала India Today.

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"Мы ожидаем одобрения осенью. Мы ожидаем, что оно произойдет, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение. Я думаю, что есть уже много очень позитивной информации о "Спутнике V", но сейчас проходят необходимые процессы, уже была инспекция ВОЗ", - сказал он.

Ранее помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявил, что организация продолжает проводить оценку "Спутника V".

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

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ИндияРоссияПандемия COVID-19
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