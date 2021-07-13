РФПИ надеется, что ВОЗ одобрит "Спутник V" осенью

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" в сентябре или октябре. Об этом заявил во вторник глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала India Today .

"Мы ожидаем одобрения осенью. Мы ожидаем, что оно произойдет, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение. Я думаю, что есть уже много очень позитивной информации о "Спутнике V", но сейчас проходят необходимые процессы, уже была инспекция ВОЗ", - сказал он.

Ранее помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявил, что организация продолжает проводить оценку "Спутника V".

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.