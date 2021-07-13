В Киеве считают, что транзит газа может быть компенсацией за "Северный поток - 2"

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что для Киева будет "единственно приемлемым" вариант заключения нового контракта по транзиту российского газа на 15 лет в объеме 45-50 млрд куб. м в год под гарантии в качестве "компенсации" за экономические потери, которые Украина может понести после запуска "Северного потока - 2".

"Очевидно, что водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией. Это разные области сотрудничества с ЕС. Единственно приемлемый для нас вариант - новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", - заявил он в интервью украинскому изданию "Лига", опубликованном во вторник.

По словам Макогона, если транзит российского газа через Украину полностью прекратится после запуска газопровода, то "технологически ничего страшного не произойдет", поскольку ГТС тогда будет работать лишь для внутренних потребностей. "Украина потребляет 30 млрд кубометров газа и 20 млрд кубов добывает. Некоторые "эксперты" говорят: "упадет давление в трубе". Это полная ерунда. Без транзита мы сможем работать", - заверил он.

Между тем, по его словам, это все же повлечет и ряд проблем. Прежде всего, необходимо будет оптимизировать работу ГТС: на первом этапе она будет предполагать вывод из эксплуатации 33 компрессорных цехов, а также ряда компрессорных станций. Кроме того, считает Макогон, Киев может столкнуться с проблемой физического ограничения импорта газа, поскольку в настоящее время такие поставки в основном происходят по так называемым реверсным схемам, когда транзитный газ из РФ по договоренности с европейскими странами частично остается на Украине.

"Если транзита не будет, то не будет и виртуального реверса. Поэтому все объемы нужно будет импортировать физически из ЕС. А возможности физического импорта у нас пока ограничены Словакией", - пояснил он. Глава компании уточнил, что через Словакию на Украину можно поставлять до 27 млн куб. м в сутки, в год - до 9,85 млрд куб. м.

По его словам, импортных поставок зимой при пиковом потреблении может оказаться недостаточно, поэтому будет необходимость заблаговременно накапливать дополнительные объемы в подземных хранилищах страны. "Поэтому мы сейчас активно работаем, чтобы создать гарантированные мощности из Польши и Венгрии. Но конечно, основная наша задача как страны - увеличить собственную добычу газа, чтобы снизить зависимость от импорта", - добавил Макогон.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

В Киеве заявляют, что реализация этого проекта якобы несет угрозу энергетической безопасности Украины. Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.